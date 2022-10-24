Ложь Шойгу о «грязной бомбе». Резников провел телефонные разговоры с министрами обороны Турции, Франции и Великобритании 24 октября, 11:14 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Yves Herman)

На фоне лжи министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу о том, что Украина якобы готовит провокации с применением «грязной бомбы» министр обороны Украины Алексей Резников провел разговоры со своими коллегами.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины в Telegram.

Резников побеседовал с главой Министерства Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорне, министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, а также с Хулуси Акаром — министром обороны Турции.

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«Коллеги сообщили мне о своих переговорах с министерством обороны россии. Я ответил на все российские фейковые обвинения. Это акт ядерного шантажа россии», — сказал украинский министр.

Резников подчеркнул, что Украина открыта для любой мониторинговой миссии.

23 октября Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Всем трем коллегам Шойгу выразил «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы».

Он также обсудил Украину с министром обороны США Ллойдом Остином, однако подробности разговора не уточняются.

В Минобороны Британии подтвердили разговор Шойгу и британского министра Бенома Уоллеса. Там отметили, что звонок состоялся по просьбе российской стороны. В ведомстве сообщили, что Шойгу утверждал, что Украина планирует действия при содействии западных стран, включая Великобританию, для эскалации конфликта. Уоллес опроверг эти заявления и предупредил Шойгу, что такие обвинения не должны использоваться как повод для большей эскалации.

В Офисе президента и МИД Украины также отвергли обвинения Шойгу в якобы подготовке украинской стороной «провокаций» с «грязной бомбой».

После телефонных звонков министра обороны РФ Сергея Шойгу коллегам из ряда стран, в которых тот предупреждал о том, что Украина якобы готовится взорвать «грязную бомбу», Великобритания, США и Франция выпустили совместное заявление.

В заявлении, которое опубликовано на сайте американского Госдепа правительства США, Франции и Великобритании подчеркнули, что намерены продолжать неуклонную поддержку Украины и отвергли любые предлоги для эскалации военных действий со стороны России.