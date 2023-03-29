Не только выход на границы 1991 года. Резников озвучил три критерия победы Украины в войне 29 марта, 16:55 Алексей Резников (Фото:TT News Agency/Fredrik Sandberg via REUTERS)

Министр обороны Украины Алексей Резников озвучил три критерия победы Украины в войне.

Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.



Резников заявил, что первый критерий – это восстановление границ 1991 года, включая Крым.

Второй критерий – обеспечение свободы и безопасности, чтобы каждый украинец мог сесть на рейс международного перевозчика в Киеве и у лететь, куда захочет.

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Третий критерий – это решение Международного уголовного суда в Гааге по делу российских военных преступников.

По его словам, это должно походить на Нюрнберг, который сменил немецкую нацию.

«Для того чтобы мы и вы могли спокойно жить в наших странах с осознанием того, что угрозы со стороны России больше нет или она сведена к минимуму, должен быть вердикт суда. Россия должна быть осуждена и покаяться — и это будет окончательная победа в этой войне», — сказал министр.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года по нескольким направлениям.