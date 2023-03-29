Не только выход на границы 1991 года. Резников озвучил три критерия победы Украины в войне
Алексей Резников (Фото:TT News Agency/Fredrik Sandberg via REUTERS)
Министр обороны Украины Алексей Резников озвучил три критерия победы Украины в войне.
Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.
Резников заявил, что первый критерий – это восстановление границ 1991 года, включая Крым.
Второй критерий – обеспечение свободы и безопасности, чтобы каждый украинец мог сесть на рейс международного перевозчика в Киеве и у лететь, куда захочет.
Третий критерий – это решение Международного уголовного суда в Гааге по делу российских военных преступников.
По его словам, это должно походить на Нюрнберг, который сменил немецкую нацию.
«Для того чтобы мы и вы могли спокойно жить в наших странах с осознанием того, что угрозы со стороны России больше нет или она сведена к минимуму, должен быть вердикт суда. Россия должна быть осуждена и покаяться — и это будет окончательная победа в этой войне», — сказал министр.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года по нескольким направлениям.