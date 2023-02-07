Резников — после встречи с Писториусом: Будет много положительных новостей 7 февраля, 20:26 Борис Писториус и Алексей Резников (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Глава Минобороны Алексей Резников анонсировал много позитивных для Украины новостей после встречи с немецким коллегой Борисом Писториусом во вторник, 7 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Резников подчеркнул, что провел плодотворный разговор с Писториусом. Украинский министр напомнил, что это уже их вторая встреча после встречи в формате Рамштайн, а вскоре будет еще одна в том же формате в Брюсселе.

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«Будет много положительных новостей. Мы обсудили не только условия защиты нашего неба, но и кооперацию и на будущее и после победы», — отметил Резников.

Писториус добавил, что обсудил с Резниковым варианты ускорения производства боеприпасов для Украины, в частности — для систем противовоздушной обороны.

«Хочу выразить солидарность в Украине. С восхищением и уважением я отношусь к вашим людям и украинским солдатам. Украинский солдат — решительный. Нет сомнений, что мы и в будущем будем стоять на стороне Украины», — отметил Писториус.

Ранее сообщалось, что 7 февраля правительство Германии выдало немецким военным компаниям лицензию на поставку Украине 178 танков Leopard 1A5.

Писториус сообщал, что Украина получит более 100 танков Leopard 1A5 из нескольких стран Европы.