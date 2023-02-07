Резников — после встречи с Писториусом: Будет много положительных новостей
Борис Писториус и Алексей Резников (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)
Глава Минобороны Алексей Резников анонсировал много позитивных для Украины новостей после встречи с немецким коллегой Борисом Писториусом во вторник, 7 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Резников подчеркнул, что провел плодотворный разговор с Писториусом. Украинский министр напомнил, что это уже их вторая встреча после встречи в формате Рамштайн, а вскоре будет еще одна в том же формате в Брюсселе.
«Будет много положительных новостей. Мы обсудили не только условия защиты нашего неба, но и кооперацию и на будущее и после победы», — отметил Резников.
Писториус добавил, что обсудил с Резниковым варианты ускорения производства боеприпасов для Украины, в частности — для систем противовоздушной обороны.
«Хочу выразить солидарность в Украине. С восхищением и уважением я отношусь к вашим людям и украинским солдатам. Украинский солдат — решительный. Нет сомнений, что мы и в будущем будем стоять на стороне Украины», — отметил Писториус.
Ранее сообщалось, что 7 февраля правительство Германии выдало немецким военным компаниям лицензию на поставку Украине 178 танков Leopard 1A5.
Писториус сообщал, что Украина получит более 100 танков Leopard 1A5 из нескольких стран Европы.