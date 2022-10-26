«Безумный сосед». Резников оценил вероятность применения ядерного оружия Россией 26 октября, 11:19 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что риски применения страной-агрессором Россией ядерного оружия есть, но он сомневается, что оно будет применено сейчас.

«Вы знаете, когда у вас такой безумный сосед, вы должны понимать, что есть риски, но я не считаю это непосредственным риском прямо сейчас, потому что не уверен — и я думаю, что и россияне не уверены — что они технически готовы это сделать», — сказал он изданию Politico.

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По его словам, любое применение ядерного оружия на поле боя также коснется российских войск в этом районе.

21 сентября Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой».

В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. При этом президент США Джо Байден не верит в то, что Путин применит тактическое ядерное оружие.