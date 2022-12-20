«Риски есть». Резников назвал «мечтой Кремля» участие белорусских солдат в войне против Украины 20 декабря, 16:56 Алексей Резников (Фото:Алексей Резников/Facebook)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что риск вторжения из Беларуси всегда существует, когда у тебя недружественный сосед, но ударные группировки пока не сформированы.

«Риск (вторжения из Беларуси – ред.) всегда существует, когда у тебя недружественный сосед. К сожалению, Беларусь позволяет бомбить, атаковать Украину со своей территории. Иранские дроны и самолеты с крылатыми ракетами они используют с белорусских аэродромов», — сказал он в эфире телемарафона.

Видео дня

По его словам, территория Беларуси может быть использована как направление удара, если россияне сформируют там группировку, но по состоянию на сегодняшний день такая ударная группировка не сформирована.

Резников заявил, что для создания оккупантами новой ударной группировки, им «нужно время и мы это увидим».

«Будут ли использоваться белорусы как солдаты? Это мечта Кремля, я в этом убежден, потому и был этот визит (Путина к Лукашенко – ред.). Но готово ли белорусское руководство использовать их? Понимая, что уровень антиукраинской пропаганды в Республике Беларусь намного ниже, чем в России», – сказал Резников.

По его словам, у обычных белорусов нет внутреннего «призвания» воевать с Украиной.

По мнению министра, "не в интересах руководства Беларуси потерять свой военный потенциал".

«Поэтому надеемся, что они все же будут продолжать держать этот баланс. Риски есть, конечно, должны оценивать серьезно, поэтому мы готовы», — сказал Резников.