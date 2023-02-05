Ядерные угрозы РФ. Резников объяснил, почему остается оптимистом 5 февраля, 20:38 Алексей Резников на пресс-конференции в Киеве 5 февраля (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал ядерную угрозу со стороны России, объяснив, почему он не считает, что страна-агрессор применит ядерное оружие.

«Мы часто обсуждаем с партнерами эту угрозу. Конечно, когда имеешь соседа с ядерной кнопкой, то такая угроза всегда есть», — сказал Резников на пресс-конференции 5 февраля, передает Интерфакс-Украина.

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Министр предположил, что возможной целью применения ядерного оружия может быть попытка заставить Украину пасть, а страны Запада — прекратить военную помощь, но каждый раз, когда РФ «делает что-то ужасное, как Буча, Ирпень, Запад еще больше начинает помогать Украине, иначе россиян придется потом останавливать в Европе».

По словам главы Миноброны Украины, если Россия применит ядерное оружие на линии фронта, это подвергнет опасности ее собственную армию и население оккупированных территорий, которое она якобы защищает.

«Применить в середине Украины? Продемонстрировать их решительность? А что это даст? Наибольшее доказательство того, что международный трибунал им всем гарантирован, потому что Украина не ядерная страна и не несет угрозу», — заявил Резников.

Также он предположил, что РФ уже ранее получила четкий сигнал от Китая и Индии об этом.

«Поэтому я остаюсь оптимистом, и думаю, что этого не произойдет», — подытожил министр.

4 февраля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил украинцам «ударом возмездия», если они будут атаковать военные объекты россиян в оккупированном Крыму, и заявил, что «запылает вся Украина», намекая на применение ядерного оружия.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на новые угрозы Медведева, напомнив, что Украина может освобождать оккупированный Крым как угодно.

