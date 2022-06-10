Министры обороны Украины и Германии обсудили будущий пакет военной помощи

10 июня, 00:20
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Алексей Резников (Фото:Kai Pfaffenbach/Reuters)

Алексей Резников (Фото:Kai Pfaffenbach/Reuters)

Министр обороны Украины Алексей Резников и его немецкая коллега Кристин Ламбрехт провели переговоры. Они обсудили суть будущего пакета военной помощи.

«Мы обсуждали суть будущего пакета помощи в сфере безопасности из Германии в Украину. С нетерпением жду обещанной поддержки», — написал министр обороны в своем Twitter.

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Ранее сообщалось, что система Iris-T, которую Германия обещала предоставить Украине, будет передана не ранее ноября-декабря. Аналогичная ситуация и с кольцевым обменом с Грецией, в рамках которого страна должна получить от Германии 50 бронетранспортеров типа Marder.

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1534991523858857994
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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Минобороны Украины Германия Украина-Германия Алексей Резников Кристина Ламбрехт

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