Резников обсудил с главой Пентагона пути к победе Украины в войне 13 марта, 22:10 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в понедельник, 13 марта, обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином пути к победе Украины в развязанной Россией войне.

Об этом Резников сообщил в Twitter.

«Перед предстоящей встречей в формате Рамштайн у меня был разговор с моим большим другом Ллойдом Остином. Мы обменялись мнениями о нашем сотрудничестве и пути к Победе», — написал он.

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Резников добавил, что искренняя поддержка союзников вселяет большой оптимизм в отношении будущего Украины.

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«Солидарность становится эффективностью на поле битвы», — отметил министр.

В феврале Резников говорил, что следующая встреча в формате Рамштайн может пройти в середине марта.