Резников обсудил с главой Пентагона пути к победе Украины в войне
Алексей Резников (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Глава Минобороны Украины Алексей Резников в понедельник, 13 марта, обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином пути к победе Украины в развязанной Россией войне.
Об этом Резников сообщил в Twitter.
«Перед предстоящей встречей в формате Рамштайн у меня был разговор с моим большим другом Ллойдом Остином. Мы обменялись мнениями о нашем сотрудничестве и пути к Победе», — написал он.
Резников добавил, что искренняя поддержка союзников вселяет большой оптимизм в отношении будущего Украины.
«Солидарность становится эффективностью на поле битвы», — отметил министр.
В феврале Резников говорил, что следующая встреча в формате Рамштайн может пройти в середине марта.