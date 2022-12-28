Резников провел переговоры с главой Минобороны Франции. Министры договорились о новых поставках систем ПВО Украине 28 декабря, 21:35 Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Министр договорились о продолжении передачи оружия и боеприпасов украинской армии, включая системы ПВО.

«Был рад принять в Киеве французского коллегу и большого друга Себастьяна Лекорню. Этот визит является не только актом храбрости, но и демонстрацией мощной поддержки Украины», — пишет Резников в Twitter.

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Он подчеркнул, что Франция продолжит передавать Украине военную помощь.

«Поставки оружия и боеприпасов для украинской армии будут продолжены, включая отличные французские системы для защиты нашей земли и неба», — написал украинский министр.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром обороны Франции, который приехал в Украину впервые с начала развязанной Россией полномасштабной войны.