Резников допускает, что союзники могут передать ВСУ боевые суда

9 февраля, 22:03
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Резников опубликовал фото с Анушаускасом на борту корабля (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Резников опубликовал фото с Анушаускасом на борту корабля (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Глава Минобороны Алексей Резников намекнул, что в будущем ВСУ могут получить боевые суда.

«Только год назад никто не поверил бы, что у ВСУ будут на вооружении Stinger. Литва стала первым государством, которое передало нам эти переносные зенитно-ракетные комплексы. Итак, может ли сейчас кто-то утверждать, что получить боевые суда — невозможно?» — пишет Резников в Twitter.

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Он также опубликовал фото с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом на борту корабля.

Oleksii Reznikov/Twitter
Фото: Oleksii Reznikov/Twitter

Ранее Анушаускас сообщал, что правительство Литвы передаст Украине 36 зенитно-ракетных комплексов по противодействию беспилотникам.

https://www.youtube.com/embed/IWBhJ-vF76E
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Корабль Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военные корабли Алексей Резников

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