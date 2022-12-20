«Стала террористическим государством». Резников будет ежедневно информировать украинцев о нарушении правил ведения войны Россией
Алексей Резников (Фото:www.facebook.com/reznikovoleksii)
Во вторник, 20 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что каждый день будет информировать украинцев о нарушении правил ведения войны Россией.
Глава ведомства подчеркнул, что Россия потратила сотни миллиардов долларов на идею-бред по завоеванию Украины и стала террористическим государством, нарушив большинство конвенций о правилах ведения войны.
«Я буду ежедневно сосредотачиваться на некоторых из этих нарушений», — говорится в его сообщении в Twitter.
С начала войны России против Украины правоохранители фиксируют преступления российских военных.
В частности, в декабре в селе Новопетровка Николаевской области правоохранители обнаружили тела троих мирных жителей. У погибших зафиксированы следы пыток.