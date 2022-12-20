«Стала террористическим государством». Резников будет ежедневно информировать украинцев о нарушении правил ведения войны Россией

20 декабря, 12:35
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Алексей Резников (Фото:www.facebook.com/reznikovoleksii)

Алексей Резников (Фото:www.facebook.com/reznikovoleksii)

Во вторник, 20 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что каждый день будет информировать украинцев о нарушении правил ведения войны Россией.

Глава ведомства подчеркнул, что Россия потратила сотни миллиардов долларов на идею-бред по завоеванию Украины и стала террористическим государством, нарушив большинство конвенций о правилах ведения войны.

Видео дня

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1605084287539240961

«Я буду ежедневно сосредотачиваться на некоторых из этих нарушений», — говорится в его сообщении в Twitter.

С начала войны России против Украины правоохранители фиксируют преступления российских военных.

В частности, в декабре в селе Новопетровка Николаевской области правоохранители обнаружили тела троих мирных жителей. У погибших зафиксированы следы пыток.

https://www.youtube.com/watch?v=-zd7scRmq5w
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Нарушения Алексей Резников Война России против Украины

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