Украина в скором времени получит новый пакет военной помощи от Испании — Резников 27 октября, 12:27 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Max Hunder)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина ожидает новый пакет военной помощи от Испании, который поступит в скором времени.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины в Telegram.

Резников заявил, что он провел продуктивный разговор с министром обороны Испании Маргаритой Роблес.

«Спасибо за вашу поддержку и за то, что вы первые предоставили системы Hawk, чтобы сделать наше небо более безопасным. Ждем новый пакет военной помощи, который поступит в скором времени», — заявил он.

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Резников добавил, что «наше сотрудничество приведет к общей победе».