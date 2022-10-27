Украина в скором времени получит новый пакет военной помощи от Испании — Резников
Алексей Резников (Фото:REUTERS/Max Hunder)
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина ожидает новый пакет военной помощи от Испании, который поступит в скором времени.
Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины в Telegram.
Резников заявил, что он провел продуктивный разговор с министром обороны Испании Маргаритой Роблес.
«Спасибо за вашу поддержку и за то, что вы первые предоставили системы Hawk, чтобы сделать наше небо более безопасным. Ждем новый пакет военной помощи, который поступит в скором времени», — заявил он.
Резников добавил, что «наше сотрудничество приведет к общей победе».