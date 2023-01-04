Режим Путина стал посмешищем, Россия перестала быть военной угрозой для мира — Буданов
Кирилл Буданов (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)
Россия перестала быть военной угрозой для мира, убежден глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.
«Россия больше не представляет военной угрозы миру, это всего лишь выдумка», — сказал глава ГУР в интервью ABC News.
Буданов подчеркнул, что режим российского диктатора Владимира Путина стал «посмешищем для всех», а российские войска вынуждены защищать территории, которые временно остаются под оккупацией.
По мнению Буданова, единственной проблемой остается российский ядерный арсенал и «неконтролируемый режим» диктатора.
Это может привести «весь мир к осознанию необходимости денуклеаризации России или, по крайней мере, международного надзора за ее ядерным арсеналом», добавил Буданов.
Ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов настаивал, что война должна закончиться полной денуклеаризацией России.