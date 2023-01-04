Режим Путина стал посмешищем, Россия перестала быть военной угрозой для мира — Буданов

4 января, 17:31
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Кирилл Буданов (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Кирилл Буданов (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Россия перестала быть военной угрозой для мира, убежден глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.

«Россия больше не представляет военной угрозы миру, это всего лишь выдумка», — сказал глава ГУР в интервью ABC News.

Буданов подчеркнул, что режим российского диктатора Владимира Путина стал «посмешищем для всех», а российские войска вынуждены защищать территории, которые временно остаются под оккупацией.

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По мнению Буданова, единственной проблемой остается российский ядерный арсенал и «неконтролируемый режим» диктатора.

Это может привести «весь мир к осознанию необходимости денуклеаризации России или, по крайней мере, международного надзора за ее ядерным арсеналом», добавил Буданов.

Ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов настаивал, что война должна закончиться полной денуклеаризацией России.

https://www.youtube.com/embed/IpLyeq5051A
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Кирилл Буданов

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