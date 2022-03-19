«Растет вероятность госпереворота». Путинский режим разваливается, Лукашенко точит белорусский кинжал — Яковина 19 марта, 14:36 Цей матеріал також доступний українською Встреча Лукашенко и Путина 11 марта 2022 года (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Чем дольше сохраняются санкции против РФ и россиян, тем больше вероятность государственного переворота в Кремле, убежден Иван Яковина.

В своей авторской программе Світогляд на Радио НВ международный обозреватель рассказал о развале режима диктатора Владимира Путина из-за санкций Запада и предстоящем предательстве его белорусского соратника Александра Лукашенко.

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Путинская армия тает на глазах. Сейчас на многих участках фронта они уже перешли к обороне. Все это сказывается на переговорном процессе. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже потребовал вести эти переговоры в авральном режиме. Он очень злится, что Украина не хочет спешить с этими переговорами, потому что понимает (и все в России понимают), что время работает против них. Причем очень сильно и беспощадно — экономика России рушится на глазах.

Поэтому появилась интересная нотка в заявлениях о этих переговорах. Глава российской делегации Владимир Мединский внезапно хочет обсуждать, в том числе, отмену санкций. Украина, кстати, санкций против РФ злобных не вводила. Даже если и вводила, то России, думаю, плевать на украинские санкции. Но Мединский и Россия сейчас добиваются от Украины содействия в отмене западных санкций, введенных странами Европы и США.

Дело в том, что на поле боя Путину людей не жалко: сколько убьют — столько убьют, ему все равно. Но своих друзей, которые потеряют вообще все, если эти санкции будут длиться довольно долгое время, Путин начинает бояться. Он понимает, что именно эти люди представляют для него реальную опасность — они могут совершить государственный переворот. Чем дольше сохраняются санкции, тем выше становится опасность осуществления такого госпереворота.

Я раньше говорил, что Путин больше не представляет свою элиту в мире и не защищает ее. Добившись снятия санкций, Путин вернет себе часть легитимности в глазах элиты, докажет, что царь настоящий, что он способен защищать своих людей перед Западом. Это важная функция царя.

Поэтому крайне важно, чтобы эти санкции не были сняты, чтобы они становились все более жесткими. Уверен, если Украина будет по-прежнему жестко обороняться на поле боя, а санкционное давление будет возрастать, то режим Путина закончится намного быстрее, чем мы с вами думаем.

На самом деле российский режим основан на вранье, коррупции и пропаганде — это три столба. Разворовывается практически все, врётся, что на самом деле все хорошо, и это вранье размазывает государственная пропаганда. Пока это все внутри России, оно работает. Но все рассыпается, как только оно сталкивается с реальностью за пределами России, когда невозможно украинского солдата убедить, что не надо стрелять в захватчиков; когда невозможно Javelin объяснить, что это не имеющий аналогов супертанк, а не старая советская развалюха, потому что Javelin все равно его дырявит.

Российское государство переживает момент столкновения с реальностью: все то, чем гордился Путин, в чем он был уверен, как в себе, все то, на что он надеялся, сейчас превращается в какую-то вонючую и ничтожную жижу, в которой нет никакого содержания и смысла. И армия такая, и дипломатия, и экономика — все разваливается просто на глазах.

Поэтому сейчас у Путина ничего не получается в Украине. Думаю, если месяц продержаться, то развалится российский режим.

На мой взгляд, Лукашенко сейчас активно точит свой белорусский кинжал. Полагаю, как только в Москве начнется движуха, как только кто-то поднимет голос против Путина, Александр Григорьевич с огромной радостью и наслаждением предаст Путина, всадит ему кинжал в спину и скажет, что вообще-то его заставляли быть таким плохишом, что он хороший парень, европеец, всегда надеялся на демократию, свободу слова, но Путин заставлял его делать все эти ужасные вещи. Я не сомневаюсь ни секунды, что именно так поступит Лукашенко, как только у Путина начнутся первые проблемы. Это будет не самый плохой исход, но Лукашенко при этом прощать никоим образом нельзя.

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