Провокации режима Лукашенко. Беларусь использует специальные инструменты для повреждения забора на границе с Польшей — пограничники 10 августа, 13:15 Граница Польши и Беларуси (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Беларусь использует специальные инструменты для повреждения забора на границе с Польшей.

Об этом сообщает The First News.

По словам пресс-секретаря польской пограничной службы Анны Михальской, в этом году белорусская сторона при поддержке России значительно расширила круг стран, из которых привлекаются мигранты.

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«В течение одного месяца мы задержали граждан 40 разных стран, в основном из Африки», — сказала она.

Михальская рассказала, что, по сообщениям мигрантов, их привезли к польской границе, а белорусские силовики с помощью спецтехники прорезали забор.

В прошлом году Польша, Литва и Латвия столкнулись со значительным ростом числа мигрантов со стороны Беларуси.

В ЕС считают, что таким образом режим Лукашенко пытается отомстить за санкции, введенные в ответ на узурпацию власти в стране и политические репрессии против оппозиции.

Лукашенко заявил, что не будет «защищать Европу от потока нелегальных мигрантов».



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