Беларусь высылает польских дипломатов и пограничника — СМИ 20 февраля, 16:05 Беларусь (Фото:coe.int)

Режим белорусского диктатора Александра Лукашенко решил выслать из Минска и Гродно польских дипломатов и пограничника, сообщает польское издание Onet.

Представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина подтвердил, что офицер связи польской пограничной службы покинет Беларусь до вечера среды, 22 февраля.

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Также он сказал, что, вероятно, будут высланы два польских консула из Гродно.



«В настоящее время в польском правительстве продолжаются консультации относительно возможной реакции на решение белорусского режима. Не исключено, что правительство Польши также примет решение о высылке белорусских дипломатов с территории Республики Польша», — пишет Onet со ссылкой на источники.

