Режим Лукашенко передал РФ несколько эшелонов военной техники — Беларускі Гаюн

11 октября, 17:08
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Со стороны Минска в сторону Борисова замечен крупный состав, в котором перевозилось не менее восьми танков Т-72А (Фото:Беларускі Гаюн/Telegram)

Со стороны Минска в сторону Борисова замечен крупный состав, в котором перевозилось не менее восьми танков Т-72А (Фото:Беларускі Гаюн/Telegram)

Беларусь передала России несколько эшелонов военной техники, среди которой танки боеприпасы и ЗРК, сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

«Сегодня зафиксировано сразу несколько новых эшелонов с расконсервированной военной техникой ВС РБ, которую увозят в направлении РФ», — говорится в сообщении группы в Telegram.

Видео дня

По их данным, утром со стороны Минска в сторону беларусского города Борисова замечено движение крупного состава, в котором перевозилось не менее восьми танков Т-72А. По словам очевидцев, их было больше — от 15 до 30-и и не менее 28 грузовиков Урал, пишет группа.

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«Если присмотреться, то на танках заметны белые надписи, что может свидетельствовать о том что они сняты с хранения с 969-ой базы резерва танков (г. п. Уречье, Любанский рн, Минская обл.), так как этот тип танков хранился именно там», — говорится в сообщении.

Также в Орше был замечен еще один эшелон с военной техникой, который также двигался в сторону РФ, пишет Беларускі Гаюн.

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Они уточняют, что белорусы перебрасывают в РФ:

  • УАЗ — 2 ед;
  • различные МАЗы — 5 ед;
  • ЗРК Тор-М2 — 5 ед.

«На технике тоже видны примечательные белые надписи. УАЗы и МАЗы, вероятнее всего, сняты с 288-ой базы резерва автомобильной техники, а вот Торы, скорее всего, на хранении не состояли. Анализ погодных условий позволяет сделать вывод, что видео было снято сегодня», — добавила группа.

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10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск. Ее формирование уже якобы началось.

4 октября диктатор Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.

Также диктатор заявил, что после жатвы нужно «уточнить» списки в военкоматах и «призвать в районе людей, посмотреть их наличие».

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Беларусь Александр Лукашенко Войска РФ Боеприпасы Российская техника

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