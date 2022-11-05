Беспрецедентные меры. Режим Лукашенко усиленно охраняет инфраструктуру железной дороги Беларуси — сообщество железнодорожников 5 ноября, 15:00 В Беларуси начали усиленно охранять инфраструктуру железной дороги (Фото:t.me/Hajun_BY)

С 13 октября режим Лукашенко взял под усиленную охрану инфраструктуру железной дороги Беларуси, сообщило Сообщество железнодорожников в Telegram.

По данным сообщества, теперь сотрудники силовых ведомств находятся:

на перегонах,

постах электрической централизации,

железнодорожных переездах,

станциях и остановочных пунктах,

в кривых участках пути по маршруту следования воинских эшелонов или вагонов с боеприпасами.

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Также используются квадрокоптеры для мониторинга критически-важной инфраструктуры в ночное время и маршрутов следования воинских эшелонов в дневное/ночное время.

Кроме того, используется оборудование так называемых секретов вдоль железнодорожных путей на критически важных участках — для ведения «скрытой» охраны инфраструктуры.

Усиленно охраняют в ночное время:

тяговые подстанции,

мосты и путепроводы,

посты централизации и других критически важных объектов инфраструктуры.

Также при наличии свободных маневровых локомотивов их стараются пускать (за 1−2 блок-участка) впереди идущего воинского эшелона.

По данным сообщества, введен запрет на следование воинских эшелонов через крупные города (для усложнения идентификации воинской техники).

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