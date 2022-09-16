Резервы России могут быть меньше, чем считалось раньше — министр обороны Германии

16 сентября, 19:31
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Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт считает, что военные резервы России могут быть меньше чем предполагалось.

В комментарии Reuters Ламбрехт сообщила, что российские военные понесли значительные потери — как в войсках, так и в технике.

«Представление о том, что российские силы имеют в своем распоряжении практически неограниченные военные средства… не соответствует действительности», — добавила она.

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Ламбрехт заявила, что России необходимо отремонтировать большое количество техники и с трудом набирается достаточное количество нового персонала.

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«Будет очень интересно посмотреть, насколько велики на самом деле оставшиеся резервы российских вооруженных сил. Я думаю, что они значительно меньше, чем мы, вероятно, думали изначально», — сказала Ламбрехт.

При этом немецкая министр призвала не заблуждаться, потому что Россия далека от поражения и по-прежнему имеет различные военные варианты. Ламбрехт добавила, что Берлин готов поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

По данным Генштаба, всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 54 тысяч своих военных и почти 14 тысяч единиц техники.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Германия Войска РФ Кристина Ламбрехт Боевые потери российские потери

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