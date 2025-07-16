Рейтинг неодобрения президента США Дональда Трампа достиг самого высокого уровня с начала его второго срока на посту.

Об этом сообщает The Hill.

Новый опрос Economist/YouGov показал, что 55% американских респондентов не одобряют то, как Трамп справляется со своими президентскими обязанностями, по сравнению с 41%, которые одобряют.

Такие результаты демонстрируют небольшой сдвиг по сравнению с предыдущей неделей, когда 53% не одобряли и 42% одобряли работу Трампа. За неделю до этого опрос показывал такие же результаты.

Общее снижение уровня одобрения с момента вступления Трампа в должность в значительной степени обусловлено падением поддержки среди демократов и независимых избирателей. В опросе, проведенном в конце января, рейтинг одобрения Трампа среди демократов составлял 12%. Сегодня работу Трампа одобряют лишь 3% демократов. Аналогичный сдвиг наблюдается и среди независимых: 41% одобряли работу Трампа сразу после того, как он вступил в должность, по сравнению с 29% сегодня.

Среди республиканцев, тем временем, нет практически никаких изменений в уровне поддержки президента. Когда Трамп вступил в должность, 94% республиканцев одобряли его работу, и 92% — одобряют ее сегодня.

Среди республиканцев, которые идентифицируют себя с радикальным движением MAGA, рейтинг одобрения Трампа стабильно колеблется на уровне 98%. Однако республиканцы, которые не идентифицируют себя с MAGA, в начале президентского срока Трампа одобряли президента на уровне 90%. К апрелю показатель снизился до 70%, но согласно новому опросу, эта доля выросла до 85%.

В опросе Economist/YouGov, который проводился 11−14 июля, приняли участие 1 680 взрослых американцев. Погрешность составляет 3,4%.