Об этом сообщает Sky News.

Согласно результатам опроса, который проводился с 30 марта по 13 апреля, только 37% взрослых одобряют деятельность Трампа в должности президента.

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При этом половина опрошенных категорически не одобряет деятельность американского лидера, а 63% респондентов не согласны с его действиями.

По словам аналитиков, рейтинг поддержки президента США падает на фоне роста обеспокоенности американцев по поводу войны с Ираном и роста расходов.

В соцопросе Reuters за 25 марта говорилось, что поддержка президента США Дональда Трампа среди американцев стремительно падает, достигнув самых низких показателей с момента его инаугурации в 2025 году.

10 марта сообщалось, что уровень поддержки Трампа среди американцев снизился по сравнению с прошлым годом, в частности теперь только 44% опрошенных его поддерживают (было 47%), тогда как 54% не одобряют его деятельность (было 51%).

18 февраля опрос The Economist показал, что почти половина американцев описала бы президента США Дональда Трампа как «коррумпированного», «расистского» и «жестокого».