Рейтинг одобрения работы Трампа достиг нового минимума — опрос

20 апреля, 11:02
Google Читайте NV в Google
Рейтинг Дональда Трампа среди американцев снизился до нового минимума (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Рейтинг Дональда Трампа среди американцев снизился до нового минимума (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа среди американцев снизился до нового минимума — 37%.

Об этом сообщает Sky News.

Согласно результатам опроса, который проводился с 30 марта по 13 апреля, только 37% взрослых одобряют деятельность Трампа в должности президента.

Реклама

Читайте также:
Провал на всех фронтах. Как падают рейтинги Трампа в США, где не одобряют его тарифы, наступление на мигрантов и войну в Иране

При этом половина опрошенных категорически не одобряет деятельность американского лидера, а 63% респондентов не согласны с его действиями.

По словам аналитиков, рейтинг поддержки президента США падает на фоне роста обеспокоенности американцев по поводу войны с Ираном и роста расходов.

В соцопросе Reuters за 25 марта говорилось, что поддержка президента США Дональда Трампа среди американцев стремительно падает, достигнув самых низких показателей с момента его инаугурации в 2025 году.

Читайте также:
«Мы ее не начинали». Европа отказалась помогать Трампу с Ираном, но реагирует на войну на своих условиях — Reuters

10 марта сообщалось, что уровень поддержки Трампа среди американцев снизился по сравнению с прошлым годом, в частности теперь только 44% опрошенных его поддерживают (было 47%), тогда как 54% не одобряют его деятельность (было 51%).

18 февраля опрос The Economist показал, что почти половина американцев описала бы президента США Дональда Трампа как «коррумпированного», «расистского» и «жестокого».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Опрос Соцопрос Дональд Трамп США

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies