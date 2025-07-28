Сотрудничество с КНДР. Россия запустила прямые пассажирские авиарейсы из Москвы в Пхеньян

Первый рейс Москва-Пхеньян вылетел из аэропорта Шереметьево 27 июля (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Stringer)

Страна-агрессор Россия запустила прямые пассажирские авиарейсы из Москвы в столицу Северной Кореи Пхеньян. Об этом сообщает Reuters .

Первый рейс вылетел из московского аэропорта Шереметьево 27 июля в 19:00, время полета составило восемь часов. Рейс выполнил самолет Boeing 777−200ER российской авиакомпании Nordwind Airlines вместимостью 440 пассажиров.

Российское пропагандистское агентство РИА Новости утверждает, что стоимость билетов на самолет начиналась от 44 700 рублей (563 доллара), и их якобы «быстро распродали».

Росавиация предоставила авиакомпании Nordwind Airlines разрешение на выполнение рейсов между Москвой и Пхеньяном дважды в неделю.

Министерство транспорта страны-агрессора заявило, что на данный момент рейсы будут выполняться раз в месяц, «чтобы способствовать формированию стабильного спроса».

Ранее единственным прямым авиасообщением между РФ и КНДР были рейсы северокорейской авиакомпании Air Koryo во Владивосток трижды в неделю.

Reuters 27 июля сообщило, что Северная Корея может отправить дополнительные войска в Россию уже в августе 2025 года. За усиление российской армии КНДР получит от Москвы технологии для запуска спутников и наведения ракет.

Эти договоренности стали возможными в рамках пакта о взаимной обороне, который диктаторы КНДР Ким Чен Ын и РФ Владимир Путин подписали в июне 2024 года во время встречи на космодроме Восточный.

13 июля Ким Чен Ын заявил о готовности безоговорочно поддерживать все действия российского руководства, направленные на «решение украинского конфликта».