США проверят, использовалась ли западная военная помощь в Белгородской области — Кирби 24 мая, 23:05 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Вашингтон проверит, действительно ли американская техника, полученная Украиной, использовалась во время проникновения Легиона Свобода России и РДК на территорию Белгородской области.

Об этом в среду, 24 мая, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщает The Washington Post.

«Мы изучаем сообщения о возможном участии американского оборудования и транспортных средств», — сказал Кирби.

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Также пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер во время брифинга сказал, что Минобороны США не одобряет передачу оборудования военизированным организациям, не входящим в состав украинских вооруженных сил. По его словам, Пентагон не получал никаких запросов от украинского правительства о такой передаче.

22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

После рейда СМИ сообщили, что на распространенных российской стороной кадрах видны по крайней мере два сильно поврежденных автомобиля Humvee американского производства.

Представители Легиона Свобода России утверждают, что использовали технику, которую раньше «армия кремлевских зомби отобрала у ВСУ под Бахмутом».

«Эту технику мы успешно „перетрофеили“ и вернули назад», — говорили в легионе

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.