Маляр о событиях в Белгородской области: Предсказуемый внутренний российский кризис 23 мая, 12:43 Анна Маляр называет свою версию событий в Белгородской области РФ (Фото:Наталья Кравчук/NV)

События, которые происходят в Белгородской области, это предсказуемый внутренний российский кризис, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

В эфире телеканала 1+1 она отметила, что это кризис назрел еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

«Это патриоты России, как мы понимаем. Люди, восставшие фактически против путинского режима. Потому что то, что делает Путин с Российской Федерацией тем, что он с нами ведет войну, вызывает недовольство у всех сознательных россиян. И то, что для них позорно сейчас доставать свой паспорт, что они стесняются показать в мире, что они граждане России, рано или поздно должно было привести именно к тому, что сейчас происходит на Белгородщине», — сказала он.

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Маляр добавила, что все действия на территории РФ проводят «сознательные патриоты России, которые хотят сменить российский режим».

«Все понимают, что этот режим нужно менять. Эта критическая масса просто скопилась именно сейчас. Это не то, что возникло вдруг. Это недовольство постепенно накапливалось», — резюмировала она.

22 мая бойцы РДК, которые воюют в Украине против оккупационной армии РФ, сообщили, что снова проникли на территорию России. Они опубликовали видео рядом с табличками с названиями населенных пунктов в областях, которые граничат с Украиной.

Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «освободил» населенные пункт Козинка и Гора-Подол в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Местные власти объявили «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа уехала.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.