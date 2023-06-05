РосСМИ установили личности пленных россиян, взятых добровольцами РДК во время рейда в Белгородской области

5 июня, 15:04
Поделиться:
Пленные россияне, которых взяли добровольцы РДК в Белгородской области РФ (Фото:Русский добровольческий корпус/Telegram)

Пленные россияне, которых взяли добровольцы РДК в Белгородской области РФ (Фото:Русский добровольческий корпус/Telegram)

Российское издание Можем объяснить установило имена россиян, которых взяли в плен добровольцы Русского добровольческого корпуса во время рейда в Белгородской области РФ.

По данным росСМИ, их личности удалось установить с помощью сервисов поисков по соцсетям.

Еще одного пленного опознали родственники, связавшиеся с журналистами.

Четверо пленных оказались уроженцами Псковской области РФ. Еще один — Тверской области.

Видео дня

Еще один пленный, который на видео ранен, тоже из Псковской области.

Несколько россиян опознать не удалось.

Читайте также:

Армия РФ непрерывно обстреливает позиции сил Легиона и РДК. По бахмутскому сценарию, они авиацией и артиллерией ровняют с землей дома гражданских. (Фото:t.me/legionoffreedom) «На финише — переворот в Москве». В Легионе Свобода России рассказали о программе минимум и максимум по освобождению РФ. Интервью NV

Как они оказались в Белгородской области РФ, не уточняется.

1 июня бойцы Русского добровольческого корпуса объявили об очередном рейде в Белгородской области страны-агрессора.

4 июня они снова заявили, что с боями заходят в Белгородскую область.

Также добровольцы обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и заявили, что «в качестве жеста доброй воли» они «готовы отдать» ему пленных российских солдат за возможность пообщаться с ним лично, «обсудить текущую ситуацию в регионе» и будущее России в целом.

Гладков не явился на встречу в Новой Таволжанке для обмена пленных. Бойцы заявили о намерении передать российских пленных, взятых во время рейдов в Белгородскую область, в обменный фонд Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия Белгородская область Война России против Украины Русский добровольческий корпус

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X