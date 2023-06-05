РосСМИ установили личности пленных россиян, взятых добровольцами РДК во время рейда в Белгородской области
Пленные россияне, которых взяли добровольцы РДК в Белгородской области РФ (Фото:Русский добровольческий корпус/Telegram)
Российское издание Можем объяснить установило имена россиян, которых взяли в плен добровольцы Русского добровольческого корпуса во время рейда в Белгородской области РФ.
По данным росСМИ, их личности удалось установить с помощью сервисов поисков по соцсетям.
Еще одного пленного опознали родственники, связавшиеся с журналистами.
Четверо пленных оказались уроженцами Псковской области РФ. Еще один — Тверской области.
Еще один пленный, который на видео ранен, тоже из Псковской области.
Несколько россиян опознать не удалось.
Как они оказались в Белгородской области РФ, не уточняется.
1 июня бойцы Русского добровольческого корпуса объявили об очередном рейде в Белгородской области страны-агрессора.
4 июня они снова заявили, что с боями заходят в Белгородскую область.
Также добровольцы обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и заявили, что «в качестве жеста доброй воли» они «готовы отдать» ему пленных российских солдат за возможность пообщаться с ним лично, «обсудить текущую ситуацию в регионе» и будущее России в целом.
Гладков не явился на встречу в Новой Таволжанке для обмена пленных. Бойцы заявили о намерении передать российских пленных, взятых во время рейдов в Белгородскую область, в обменный фонд Украины.