Данилов о событиях в Белгородской области: Это только начало, дальше будет 2 июня, 08:59 Данилов заявил, что россияне имеют право освобождать свою страну с оружием в руках (Фото:ОП)

Секретарь совета нацбезопсности и обороны Алексей Данилов отреагировал на новый рейд РДК и Легиона Свобода России в Белгородской области, заявив, что это «только начало».

«Это же не первый случай, когда россияне с оружием в руках идут защищать свою страну. Привыкаем к этому. Я неоднократно подчеркивал — имеют право», — сказал он в интервью Радио Свобода.

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Данилов выразил уверенность, что дальше будет «не только Белгород».

" Я уверен, что это только начало — дальше будет. Это будет не только Белгород. Вы же видите, что там происходит — то дроны сами по себе по Москве начинают запускать, то еще что-то. Странная страна, что я могу сказать", — добавил секретарь СНБО.

Он также заявил, что «ничего удивительного не происходит, где дальше в следующий раз мы будем видеть такие вещи — это только вопрос времени».

1 июня бойцы Русского добровольческого корпуса объявили о новом рейде в Белгородской области страны-агрессора. По их словам, передовые отряды российских добровольцев «ведут бои в предместьях Шебекино».

22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, прошел село Гора-Подол, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.



Местные власти объявляли «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа выезжала.



Россияне утверждали, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона это опровергли.



В РДК и Легионе заявили, что в ходе рейда зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток. По их словам, они потеряли двух человек погибшими, еще десять получили ранения, уничтожили несколько десятков российских силовиков и около десяти единиц бронетехники, а также взяли трофеи.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводили по своей инициативе исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.

