26 октября 2018, пятница

Премьер-министр Израиля совершил визит в Оман впервые за 22 года

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Премьер-министр Израиля Нетаньяху посетил Оман

Премьер-министр Израиля Нетаньяху посетил Оман

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху с визитом побывал в Омане.

Об этом сообщили в пресс-службе премьера. 

"На встрече обсуждались пути продвижения мирного процесса на Ближнем Востоке и обсуждался ряд вопросов, представляющих взаимный интерес для мира и стабильности на Ближнем Востоке", - ссказано в сообщении. 

Этот визит премьер-министра Израиля в Оман стал первым официальным визитом в эту страну с 1996 года. 

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