Премьер-министр Израиля совершил визит в Оман впервые за 22 года

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху с визитом побывал в Омане.

Об этом сообщили в пресс-службе премьера.

"На встрече обсуждались пути продвижения мирного процесса на Ближнем Востоке и обсуждался ряд вопросов, представляющих взаимный интерес для мира и стабильности на Ближнем Востоке", - ссказано в сообщении.

Этот визит премьер-министра Израиля в Оман стал первым официальным визитом в эту страну с 1996 года.