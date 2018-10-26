Премьер-министр Израиля совершил визит в Оман впервые за 22 года

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху с визитом побывал в Омане.
Об этом сообщили в пресс-службе премьера.
"На встрече обсуждались пути продвижения мирного процесса на Ближнем Востоке и обсуждался ряд вопросов, представляющих взаимный интерес для мира и стабильности на Ближнем Востоке", - ссказано в сообщении.
Этот визит премьер-министра Израиля в Оман стал первым официальным визитом в эту страну с 1996 года.
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