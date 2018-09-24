Reuters: Евросоюз согласует новый механизм санкций за применение химоружия

Представители 28 стран-членов Евросоюза намерены договориться о новом санкционном механизме за применение химического оружия, сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Ожидается, что послы из 28 правительств ЕС утвердят новый механизм санкций на своем еженедельном заседании в среду без обсуждения.

Механизм позволит ЕС быстрее вводить санкции в отношении конкретных лиц в любой точке мира, замораживая активы и запрещая въезд.

У ЕС уже есть списки санкций для Сирии и России, но в рамках нынешней системы к отдельным спискам стран необходимо добавить некоторых лиц. Данные списки сложны и их трудно расширить, потому что некоторые правительства стран ЕС неохотно критикуют близких партнеров, особенно РФ.

"Это важно, поскольку мы сможем добавлять имена без больших дебатов. Мы можем попытаться отстаивать определенные права, а не просто выдавать заявления", - заявил агентству один из дипломатов ЕС.

Недавние случаи применения химоружия, среди которых убийство сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына в 2017 году и покушение на российского двойного агента Сергея Скрипая в марте, тревожат Евросоюз.

Европейские дипломаты отмечают, что новый санкционный режим может быть дополнен механизмом санкций за нарушения прав человека, аналогичным закону США о глобальном "списке Магнитского", который позволяет Вашингтону вводить санкции против отдельных лиц за злоупотребления или коррупцию.

Режим санкций, получит окончательное одобрение министрами иностранных дел ЕС 15 октября, но по-прежнему будет нуждаться в поддержке всех правительств Евросоюза в отношении имен, которые будут добавлены.