Республиканцы в Конгрессе США не нашли доказательств сговора России и Трампа

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Дональд Трамп

Дональд Трамп

Республиканцы в комитете разведки Палаты представителей США не обнаружили доказательств сговора между сотрудниками избирательного штаба действующего американского президента Дональда Трампа с Россией, передает AP.

После длившегося год расследования представитель Техаса республиканец Майк Конавей заявил, что комитет завершил проведение десятков опросов с участием свидетелей и поделится этим докладом с демократами во вторник, 13 марта.

Общественность не увидит отчет до тех пор, пока демократы не рассмотрят его, и разведывательное сообщество решит, какая информация может стать общедоступной. Отмечается, что этот процесс,  может занять недели.

Как говорится в публикации, проект доклада "обязательно порадует Белый дом и возмутит демократов комитета, которые еще не видели этот документ".

Ожидается, что демократы опубликуют отдельный отчет с совершенно другими выводами.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что между его президентской предвыборной кампанией и Россией "не было никакого заговора".

В то же время, четыре человека из окружения Трампа были обвинены или признаны виновными по обвинению в таких связях.

Напомним, после выборов президента США осенью 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократических голосований. 

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". У документа есть и секретная версия, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове