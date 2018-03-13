Республиканцы в Конгрессе США не нашли доказательств сговора России и Трампа

Республиканцы в комитете разведки Палаты представителей США не обнаружили доказательств сговора между сотрудниками избирательного штаба действующего американского президента Дональда Трампа с Россией, передает AP.

После длившегося год расследования представитель Техаса республиканец Майк Конавей заявил, что комитет завершил проведение десятков опросов с участием свидетелей и поделится этим докладом с демократами во вторник, 13 марта.

Общественность не увидит отчет до тех пор, пока демократы не рассмотрят его, и разведывательное сообщество решит, какая информация может стать общедоступной. Отмечается, что этот процесс, может занять недели.

Как говорится в публикации, проект доклада "обязательно порадует Белый дом и возмутит демократов комитета, которые еще не видели этот документ".

Ожидается, что демократы опубликуют отдельный отчет с совершенно другими выводами.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что между его президентской предвыборной кампанией и Россией "не было никакого заговора".

В то же время, четыре человека из окружения Трампа были обвинены или признаны виновными по обвинению в таких связях.

Напомним, после выборов президента США осенью 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократических голосований.

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". У документа есть и секретная версия, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США.