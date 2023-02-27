Потенциальный конкурент Трампа на выборах Десантис изменил свою позицию относительно помощи Украине — CNN 27 февраля, 10:44 Рон Десантис (Фото:REUTERS/Marco Bello/File Photo)

Потенциальный конкурент Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году, губернатор штата Флорида республиканец Рон Десантис изменил позицию и теперь сомневается в дальнейшей помощи Украине со стороны Вашингтона.

Об этом сообщает CNN.

Команда расследователей CNN’s Kfile сделала обзор предыдущих комментариев и действий Десантиса. Так, политик в 2014, 2015 и 2017 годах последовательно осуждал оккупацию Россией Крыма и поддерживал предоставление Украине помощи — оборонительного и наступательного оружия. А также голосовал за отказ финансировать новый договор с Россией о противоракетной обороне, пока Москва не выведет войска из Украины.

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Как пишет телеканал, теперь когда-то поклонник «ястребого подхода к России» изменил курс. Десантис критикует «подход чистого чека» к помощи Украине, настаивая на усилении контроля финансирования США оборонных и бюджетных нужд Киева. Также он сомневается, в интересах ли Вашингтона оставаться вовлеченными, «если конфликт сведется к таким вещам, как приграничные районы или Крым».

По мнению Десантиса, по сравнению с Китаем, Россия не является «такой же угрозой для нашей страны, даже если они враждебны». Кроме того, он приуменьшает угрозу вторжения РФ в страны НАТО.

Такой поворот губернатора Флориды во внешней политике происходит тогда, когда электорат Республиканской партии становится «все более изоляционистским», пишет CNN. Недавний опрос Pew Research Center показывает, что, по мнению 40% республиканцев и независимых избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, США предоставляют слишком большую поддержку Украине. В прошлом году таких было 9%.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что чувствует очень сильную двухпартийную поддержку для Украины.

После приезда в Киев американского лидера Джо Байдена 20 февраля в Украину прибыла делегация Палаты представителей Конгресса США. CNN сообщил, что после встречи с ней президент Владимир Зеленский пообещал законодателям прислать новый список вооружений, необходимых для победы в войне.