Республиканцы поддерживают аудит помощи США Украине — The Washington Post 7 декабря, 10:26 Марджори Тэйлор-Грин и Мэтт Гейц (Фото:REUTERS/Amanda Andrade-Rhoades)

Члены Палаты представителей от Республиканской партии решили поддержать идею аудита военной помощи, предоставленной США Украине, сообщает The Washington Post.

Издание пишет, что событие стало «самым убедительным сигналом» о том, что администрация Байдена столкнется с более строгим контролем.

По мнению членов Демократической партии, аудит рискует послать Украине месседж о том, что США «поддерживают войну».



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Резолюцию с требованием об аудите предложила сторонница экс-президента США Дональда Трампа Марджори Тэйлор-Грин. Ранее она критиковала решение администрации Джо Байдена предоставить Украине масштабную военную и экономическую поддержку.

Washington Post пишет, что Тэйлор-Грин «быстро превратилась из маргинального члена Палаты представителей во влиятельного партийного посредника».

В результате резолюцию могут одобрить уже в начале 2023 года, когда соберется обновленная на выборах в ноябре Палата представителей —большинство в ней получили республиканцы.

В проекте документа содержится требование в течение двух недель передать в Конгресс все документы, связанные с помощью США Украине.

Ряд членов Республиканской партии, которые продолжают поддерживать помощь Украине, готовы проголосовать за резолюцию, поскольку она не лишает Украину ни текущего, ни будущего финансирования.

Республиканский конгрессмен Тим Бурчетт заявил, что идет речь о подотчетности и прозрачности.



«Чего мы боимся? Миллиарды и миллиарды долларов идут в другую страну», — сказал он.

Грин заявила, что повторно представит резолюцию, как только республиканцы получат большинство.

«Мы вступаем в должность в январе! Этот аудит состоится!» — сказала она.

Washington Post со ссылкой на данные исследования Чикагского совета по международным исследованиям, пишет, что среди республиканцев снизился уровень поддержки Украины.

Согласно последнему опросу этого аналитического центра, за отправку военной помощи выступают 55% республиканцев (по сравнению с 68% в июле и 80% - в марте). При этом, по данным опроса, половина республиканцев поддерживает экономическую помощь Украине.

В конце ноября один из высокопоставленных республиканцев Майк МакКоул заявил, что США и дальше продолжат поддерживать Украину даже после того, как Палата представителей перейдет под контроль Республиканской партии в январе.