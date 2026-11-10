«Агрессивный сторонник Трампа». Палата представителей избрала лидера республиканского меньшинства

Джим Джордан — энергичный бывший тренер по борьбе, он также известен своей напористостью и умением проводить жесткие политические атаки (Фото: REUTERS/Annabelle Gordon)

Во вторник, 10 ноября, республиканцы в Палате представителей США избрали конгрессмена Джима Джордана лидером своей фракции (находящейся в меньшинстве) на следующий год.

Об этом сообщает CNN.

По данным источников телеканала, за кандидатуру Джордана проголосовали 106 конгрессменов, против — 73.

CNN пишет, что Джордан возглавляет юридический комитет Палаты представителей и известен как один из самых агрессивных сторонников президента США Дональда Трампа. Издание подчеркивает, что его избрание свидетельствует о том, что республиканцы готовятся к жесткому противостоянию с демократами, а не к поиску компромиссов.

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Во время выступления перед однопартийцами Джордан заявил, что у него есть наилучшие возможности для противодействия Демократической партии, которая готовит масштабные расследования деятельности Белого дома Трампа.

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Джордан — энергичный бывший тренер по борьбе, он также известен своей напористостью и умением проводить жесткие политические атаки на оппонентов.

CNN подчеркивает, что решение республиканцев поддержать Джордана свидетельствует о том, что, по крайней мере на данный момент, именно Трамп остается определяющим политическим ориентиром партии. Джордан представляет ультраконсервативный Кокус свободы (Freedom Caucus) и давно является одним из самых преданных защитников президента Трампа.

Издание отмечает, что вместо умеренного курса республиканцы выбирают более жесткого лидера, пытаясь сохранить политическое влияние в течение следующих двух лет.

«Трамп остается лидером нашей партии. Мы будем бороться до последнего, чтобы обеспечить дальнейшую реализацию его повестки дня», — заявил CNN собеседник, знакомый с позицией Джордана.

Промежуточные выборы в США 2026 года — что известно

Промежуточные выборы в США состоялись 3 ноября. По подсчётам Associated Press, демократы убедительно победили республиканцев и получат большинство в обеих палатах Конгресса, причём в Палате представителей — самое большое за 18 лет. Как отмечает CNN, демократам удалось отвоевать места в Сенате даже в традиционно республиканских Техасе и Канзасе.

Сразу после поражения Трамп пообещал сотрудничать с демократами и заявил, что не будет налагать вето на все их решения. Впоследствии он публично согласился с вице-президентом Джей Ди Венсом в том, что война с Ираном и связанное с ней подорожание бензина стоили республиканцам победы.

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Новый состав Конгресса приступит к работе 3 января 2027 года. До этого момента полномочия сохраняет действующий Конгресс, в котором обе палаты контролируются республиканцами.