Обе палаты Конгресса поддерживают Украину, против помощи выступает только небольшое число республиканцев — Кирби 3 марта, 15:52 Конгресс США поддерживает Украину (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что обе палаты Конгресса поддерживают Украину. По его словам, против помощи Киеву выступает только небольшое количество республиканцев, но они не представляют большинство.

«За прошедший год мы получили отличную, перекрестную поддержку в обеих палатах Конгресса. Действительно, небольшое количество республиканцев в Палате представителей публично высказывалось против поддержки со стороны Украины. Но они не представляют большую часть своей партии, даже большую часть своей фракции», — сказал Кирби в интервью Tagesspiegel.

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Представитель Белого дома добавил, что недавно избранное руководство Палаты понимает важность поддержки Украины и будет продолжать делать это в будущем.

Кирби подчеркнул, что президент США Джо Байден решил продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо. Также, по его словам, большинство американцев также понимает необходимость оказывать военную помощь Киеву.

«Американцы понимают, что здесь стоит на кону. Речь идет об идее независимости, которая многое значит для американцев. Украина в настоящее время борется за свою независимость, в истинном смысле этого слова. Американцы знают это», — сказал он.

28 февраля высокопоставленным чиновникам Пентагона пришлось отстаивать позицию администрации Джо Байдена перед нападками ряда республиканцев и даже отдельных демократов.