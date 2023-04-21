Пророссийские нарративы. Ультраправые республиканцы призвали Байдена прекратить помощь Украине 21 апреля, 03:32 Джо Байден (Фото:REUTERS/Nathan Howard)

Ультраправые республиканцы опубликовали письмо президенту США Джо Байдену, в котором призвали правительство прекратить предоставлять военную помощь Украине. Они также изложили пророссийские нарративы.

Письмо опубликовал один из подписантов — сенатор Майк Ли.



Республиканцы указывают, что война в Украине продолжается уже второй год, но «нет четкой стратегии по ее завершению». Они использовали пророссийские нарративы и назвали помощь Украине «неограниченной» и заявили, что она должна быть прекращена, поскольку «чревата эскалацией» и «может привести к прямому конфликту между США и Россией».

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Авторы письма также обвинили администрацию Байдена в том, что она «настроена на продолжительный конфликт» и что нынешняя стратегия санкций против России и выделение помощи Украине только затягивают войну. Они призывали к четкой дипломатической стратегии, направленной на ее скорейшее завершение.

Кроме того, республиканцы назвали передачу систем HIMARS и танков Abrams Украине «провокацией» и заявили, что передача разведывательной информации осложняет попытки отрицать аргументы РФ о «соучастии» США в войне в Украине.

Авторы письма закончили заявлением, что будут категорически против каких-либо будущих пакетов помощи, если они не будут связаны с четкой дипломатической стратегией.