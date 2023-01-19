Leopard 2, ATACMS и не только. Республиканцы призвали Байдена и Шольца срочно предоставить Украине необходимое оружие 19 января, 07:44 Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Двое республиканцев призвали администрацию президента США Джо Байдена и союзников срочно передать Украине критически важные системы вооружений.

Обращение опубликовано на сайте комитета Палаты представителей по иностранным делам.

Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл МакКол и председатель комитета Палаты представителей по вооруженным силам Майк Роджерс призвали администрацию и союзников «срочно передать Украине критически важные системы вооружений, которые необходимы, чтобы победить Россию».

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В заявлении сказано, что нынешнее заламывание рук и нерешительность администрации Байдена и некоторых европейских союзников в вопросе предоставления критически важных систем вооружений Украине «попахивает слабой политикой 2021 года», такой как отказ от санкций в отношении Северного потока — 2 или предоставления Stinger перед полномасштабным вторжением.

«Хотя эта политика не смогла сдержать этот конфликт, нынешняя нерешительность и самосдерживание продлят его, что будет стоить украинцам жизней», — сказано в обращении.

Республиканцы заявили, что настало время правительствам Байдена и Шольца последовать примеру союзников из Великобритании и Восточной Европы — танки Leopard 2, ATACMS и другие высокоточные боеприпасы большой дальности должны быть одобрены без промедления.

По данным CNN, США завершают формирование нового пакета военной помощи для ВСУ, который станет одним из крупнейших и составит 2,5 миллиарда долларов.

По данным телеканала, новый пакет будет включать в себя больше бронемашин Bradley и новые Stryker. Также в список вошли противоминные машины, известные как MRAP.

В то же время пакет не будет включать дальнобойные ракеты и танки, о которых неоднократно просила Украина.