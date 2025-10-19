В Республике Сербской отстранили Додика и назначили временного президента

Парламент Республики Сербской назначил временного президента Ану Тришич Бабич после того, как суд отстранил от политики пророссийского лидера Милорада Додика .

Об этом пишет Reuters.

В субботу, 18 октября, парламент Республики Сербской назначил Ану Тришич Бабич временным президентом, впервые официально признав, что Додик уходит в отставку после того, как государственный суд запретил ему заниматься политикой.

Тришич Бабич является близкой соратницей Додика. Она будет занимать эту должность в течение одного месяца, пока 23 ноября в Республике Сербской не состоятся новые президентские выборы.

Парламент также отменил ряд сепаратистских законов, принятых за последний год после того, как Додику предъявили обвинения в невыполнении решений международного представителя и конституционного суда.

Додик заявил, что несмотря на голосование парламента, Республика Сербская «не изменит свою политику», а отделение остается его конечной целью.

26 февраля сообщалось, что суд в Боснии и Герцоговине признал пророссийского президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в неповиновении решению Верховного представителя и приговорил к году заключения.

1 августа Апелляционный суд Боснии и Герцеговины подтвердил предыдущее решение, согласно которому Додику присудили один год тюремного заключения. Президент Республики Сербской заявил, что будет игнорировать это решение.

27 марта суд в Боснии выдал международный ордер на арест Додика, которого обвиняют в посягательстве на конституционный строй. Вопреки внутреннему ордеру на арест, Додик пересек границу соседней Сербии в конце марта и поехал к российскому диктатору Владимиру Путину в Москву.