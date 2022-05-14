Решения союзников четко и ясно показывают России, что она не правит и не будет править нашим миром — Дуда 14 мая, 15:37 Цей матеріал також доступний українською Анджей Дуда (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Болезненные для России решения союзников четко и ясно показывают РФ, что она не правит миром, считает президент Польши Анджей Дуда.

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Соответсвующее заявление президент Польши сделал во время встречи с эстонским коллегой Аларом Карисом. На встрече президенты обсудили агрессию РФ против Украины.



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Президент Дуда подчеркнул, что обе страны сегодня имеют совершенно иные возможности, чем в начале Второй мировой войны.



«Сегодня мы можем организовать помощь. Мы также можем обсудить санкции с нашими союзниками и коллегами. Мы можем применять различные болезненные для России современные решения, которые четко и ясно показывают России, что она не правит миром и не будет править миром. И особенно нашим мир, сказал он», — отметил Дуда.

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