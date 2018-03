Решение выслать российских дипломатов должны принять еще больше стран - Белый дом

Соединенные Штаты ожидают, что больше стран присоединятся к их решению выслать российских дипломатов, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Десятки стран ЕС и стран-партнеров, а также НАТО присоединились к Великобритании и США по высылке российских разведчиков, скрывающихся под дипломатическим прикрытием. Нашему примеру должны последовать еще больше", - написала Сандерс в своем Twitter.

Dozens of EU and partner countries + NATO have joined the UK and the U.S. to expel Russian intel officers hiding under diplomatic cover. More should follow our lead. Allies stand together!