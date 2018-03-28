Решение выслать российских дипломатов должны принять еще больше стран - Белый дом

Соединенные Штаты ожидают, что больше стран присоединятся к их решению выслать российских дипломатов, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Десятки стран ЕС и стран-партнеров, а также НАТО присоединились к Великобритании и США по высылке российских разведчиков, скрывающихся под дипломатическим прикрытием. Нашему примеру должны последовать еще больше", - написала Сандерс в своем Twitter.

Dozens of EU and partner countries + NATO have joined the UK and the U.S. to expel Russian intel officers hiding under diplomatic cover. More should follow our lead. Allies stand together! — Sarah Sanders (@PressSec) 27 марта 2018 г.

Как передает CNN, на брифинге для журналистов Сандерс отметила, что администрация "безусловно оказывает давление на Россию" и будет продолжать работать "с союзниками и партнерами, чтобы они делали то же самое".

Ранее официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что США, Великобритания, Североатлантический альянс и еще 25 стран к настоящему моменту объявили о высылке 151 российского дипломата по делу Скрипаля.

Напомним, 26 марта ряд стран объявили о самой масштабной высылке российских дипломатов в связи с применением химического оружия против граждан в Великобритании. К ответным мерам также присоединился Североатлантический альянс – штат российской миссии при НАТО будет сокращен с 30 до 20 дипломатов.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок.

Лондон возложил ответственность за инцидент на Россию.