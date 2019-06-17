Решение вопроса возможного расширения Евросоюза отложат до осени — СМИ Сегодня, 12:19 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Francois Lenoir REUTERS / Francois Lenoir

Скорее всего, во вторник, 18 июня, страны — члены ЕС отложат решение об открытии переговоров о присоединении с Северной Македонией и Албанией до сентября.

Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что почти все столицы готовы дать зеленый свет Скопье, однако Тирана остается неприемлемой для некоторых представителей ЕС.

Дипломат заявил изданию, что среди большинства стран, которые поддерживают возможное вступление (до 15 правительств), только Италия настаивает на сохранении перспектив членства для двух балканских кандидатов вместе.

В то же время некоторые из самых больших скептиков по расширению готовы дать свое благословение Северной Македонии, в частности Нидерланды и Германия. Албания пока осталась неприемлемой для правительств Нидерландов, Дании и Франции.

Французский дипломат сказал, что они «размышляют», следовать ли позиции Амстердама по Северной Македонии.

В случае Албании открытие этого процесса является «преждевременным», добавил источник.

Чиновники ЕС объяснили, что формулировка даты открытия переговоров состоится «не позднее сентября».

В то же время Швеция заявила, что выводы во вторник должны четко определить, когда будет принято решение, чтобы показать, что государства-члены поддерживают обещание, данное в прошлом году.