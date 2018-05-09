Решение США не влияет на соглашение Великобритании с Ираном по ядерному оружию - Джонсон

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что Великобритания не намерена выходить из ядерной сделки с Ираном.

Об этом сообщает The Guardian.

"Решение США безразлично для подхода Великобритании к соглашению по Ирану", - сказал он.

Джонсон подчеркнул, что Совместный всеобъемлющий план действий имеет крайне важное значение для безопасности страны. При этом ответственность за будущее переговорного процесса с Ираном он возложил на США.

"Теперь, когда администрация Трампа вышла из СВПД, на нее ложится ответственность за дальнейшие переговоры, но соглашение в обязательном порядке должно включать Иран, Китай и Россию, а также страны региона" - сказал Джонсон.

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По его словам, сейчас Иран подлежит самым тщательным проверкам на наличие или производство ядерного оружия.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов.