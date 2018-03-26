"Решение примет Путин". В Кремле отреагировали на массовую высылку российских дипломатов

Решение об ответе на высылку дипломатов примет Владимир Путин

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о необходимости проанализировать ситуацию с высылкой российских дипломатов из ряда стран в ответ на отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

"Основной анализ будет проведен в нашем дипломатическом ведомстве. После этого президенту будут доложены предложения, будут представлены предложения об ответных шагах", - цитирует его заявление РИА Новости.

По словам Пескова, окончательное решение об ответе на высылку дипломатов примет президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что 26 марта 14 стран Европейского Союза, США, Канада и Украина объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.

Британия объявила персонами нон грата 23 российских дипломатов в ответ на химическую атаку РФ в Солсбери.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

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Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок. Британия возложила ответственность за инцидент на Россию.

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К расследованию их отравления привлечены специалисты Организации по запрещению химического оружия. Скотленд-Ярд ожидает, что расследование займет "несколько месяцев".