Решение о передаче ракет Taurus лежит на столе у Шольца — Дмитрий Кулеба 4 сентября, 17:34 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)

Решение о передаче Украине крылатых ракет Taurus лежит на столе у канцлера Германии Олафа Шольца, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает Укринформ.

«Я думаю, что это решение (о передаче Украине ракет Taurus, — ред.) лежит у канцлера Германии на столе. Он должен его принять», — сказал министр.

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4 сентября издание Bild сообщило, что Германия не передает ВСУ дальнобойные ракеты Taurus, в частности, из-за недоверия к руководству Украины, считая, что ими могут нанести удар по территории России.

За предоставление Украине ракет Taurus выступили министр иностранных дел Анналена Бербок и министр финансов Кристиан Линднер. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что поставки ракет Украине не приведут к эскалации.

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11 августа Der Spiegel сообщил, что правительство Германии изучает возможности предоставить Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшие месяцы. Шольц требует модифицировать их так, чтобы наносить удары по территории России было невозможно. Сам он отрицает свою нерешительность в отношении поставок Taurus.



Reuters писало, что Берлин уже ведет переговоры с производителем оружия MBDA о поставках Украине этих крылатых ракет.