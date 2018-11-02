Решение Константинополя относительно Украинской церкви можно применить к Беларуси - Фанар

Представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмисский Иов предположил, что решение Фанара относительно Украинской церкви может быть применены и к Беларуси.

Об этом он сказал в интервью ВВС.

"В данный момент не было обращения к Вселенскому патриархату ни от белорусского государства, ни от белорусской церкви, поэтому вопрос (о предоставлении белорусской церкви автокефалии) не рассматривается. Но если они обратятся, то, конечно, есть возможность, что этот вопрос будет рассматриваться аналогично ( украинскому - Ред.) ", - отметил архиепископ.

Белорусская автокефальная православная церковь намерена официально получить статус автокефалии.

Ранее первоиерарх Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ), архиепископ Святослав Логин выразил поддержку в вопросе предоставления томоса об автокефалии Украинской церкви.

"Наша цель – также легализоваться в Беларуси и официально получить статус автокефалии", - сказал он.

Отметим, что Белорусская православная церковь (Московского патриархата) вслед за РПЦ разорвала отношения с Константинополем из-за автокефалии Украинской церкви.

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11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Кроме того, глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, впал в раскол.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с Русской православной церковью и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с решениями Синода Константинопольского патриархата относительно Украинской церкви.