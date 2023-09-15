Решение Германии о передаче Украине ракет Taurus может быть через одну-две недели — Писториус 15 сентября, 13:24 Немецкие ракеты Taurus (Фото:MBDA)

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что Берлин может определиться, будет ли передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, через приблизительно одну-две недели. Об этом он заявил в пятницу, 15 сентября, во время Вестфальской мирной конференции.



По его словам, дело не в недоверии к Украине или колебаниях, а в том, что Берлин должен взвешивать последствия каждого своего шага, а само дальнобойное оружие — «очень сложный промышленный продукт», пишет Zeit. Писториус говорит, что Германия может позволить себе такую осторожность, «даже если украинцам это сложно понять».

Видео дня

«Речь идет не о доверии, а о защите. Мы дали присягу не допустить причинения вреда немецкому народу. Это наша миссия. В то же время мы хотим поддержать Украину. И если для принятия решения понадобится неделя или две, то так и будет», — заявил он.

Писториус объяснил: у Берлина есть около 500 ракет Taurus, половина из которых устарела, а остальную нужно обновить и запрограммировать.

13 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что есть прогресс по предоставлению Украине американских ракет ATACMS и немецких Taurus, однако окончательное решение еще не принято.

Писториус считает, что Киеву больше нужны системы противовоздушной обороны и боеприпасы 155-мм калибра, и Германия хочет ускорить процессы производства техники и ее ремонта. Он уверял, что возможное предоставление США своих ракет не будет означать автоматической передачи Taurus.

11 августа Der Spiegel сообщил, что правительство Германии изучает возможности предоставить Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшие месяцы. Шольц требует модифицировать их так, чтобы наносить удары по территории России было невозможно. Сам он отрицает свою нерешительность, хотя в правительстве говорили, что он единственный, кто тормозит процесс предоставления.

