«Решающим периодом станет осень». В украинской разведке рассказали, каким может быть развитие войны до конца года 27 августа, 16:11 В украинской разведке считают, что решающим периодом в войне России против Украины станет осень (Фото:Генштаб ВСУ)

В украинской разведке считают, что решающим периодом в войне России против Украины станет осень из-за изменения погодных условий, однако боевые действия, вероятно, продолжатся и зимой. В ГУР также рассказали, могут ли в России объявить всеобщую мобилизацию.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.



«Решающий период — это будет как раз осень. Если говорить о природных и климатических условиях — это сентябрь — октябрь. Дальше последует непогода, ноябрь, зима, но боевые действия продолжатся. Они могут быть не так активны, однако мы имеем опыт применения вооруженных сил РФ против наших Сумской и Черниговской областей прошлой зимой. Несмотря на то, что они оттуда сбежали, у наших границ на территории России сохраняется около четырех батальонных тактических групп. Они, во-первых, осуществляют обстрел нашей территории. Во-вторых, держат в напряжении и отвлекают силы и средства», — сказал представитель разведки.

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По его словам, зимний период также будет сложным, а весной Россия, вероятно, будет готовиться возобновить более мощные боевые действия.

«Поэтому при любом раскладе зимний период тоже будет сложным, потому что будут идти беспокоящее боевые действия для того, чтобы держать в напряжении Вооруженные силы Украины. Второе — это фактор энергетических ресурсов, который будет однозначно использоваться Россией, чтобы дестабилизировать нашу внутреннюю ситуацию. А на этом фоне они будут готовиться к весне, возобновлению мощных боевых действий», — сказал Скибицкий.

Представитель ГУР добавил, что Украина делает все, чтобы сорвать планы врага.

«Но мы надеемся на то, что те меры, которые мы планируем, будут иметь успех. И мы сорвем те планы, которые есть в Российской Федерации и по дальнейшей оккупации, и по Донецкому региону. Несмотря на то, что нам недостаточно тех ресурсов, которые у нас есть, нам помощь поступает, мы планируем боевые действия. Мы поражаем их пункты управления, склады боеприпасов, живую силу», — рассказывает он.

Скибицкий также отметил, что боевой дух россиян низок, а высокие потери не удается компенсировать.



«И само моральное состояние российских войск меняется — это совсем другое, чем то, что было в начале марта, когда они маршем шли на нашу территорию. Мы сегодня видим, что укомплектованность некоторых подразделений Российской Федерации, принимавших участие в боевых действиях с начала, с февраля, сейчас составляет 30%. Это ниже любых необходимых показателей», — отметил Скибицкий.

«Их нужно пополнять, а мы видим по статистическим данным, что те планы, которые построила для себя Москва по набору на контрактную службу, по добровольному набору, не выполняются более чем на 50%», — добавил он.

По словам представителя разведки, дальнейшие попытки РФ оккупировать Украину могут вынудить Кремль объявить полную мобилизацию.

«И как раз по общей мобилизации: возможно, придет такой момент, когда для того, чтобы добиться успеха в целях России — это полная оккупация Украины — им необходимо будет объявлять полную мобилизацию», — предполагает Скибицкий.

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