Сегодня Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию о механизме выплат репараций Украине 14 ноября, 10:42 Резолюция может положить начало разработки международного механизма выплаты Россией репараций Украине (Фото:Brendan McDermid/Reuters)

В понедельник, 14 ноября, Генассамблея ООН рассмотрит проект резолюции по созданию механизма выплат Россией репараций Украине за ущерб, нанесенный в результате полномасштабного вторжения.

Документ рассмотрят на специальной сессии в 17:00 по киевскому времени.

Проект резолюции Содействие правовой защите и репарациям Украине разработан украинской рабочей группой и предложен украинской стороной. Он предполагает признание государствами ООН необходимостью создания компенсационного механизма.

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Соавторами резолюции являются десятки стран-партнеров Украины.

В Минюсте пояснили, что его цель — возмещение ущерба физическим и юридическим лицам, понесшим потери из-за российского вторжения в Украину.

Он будет позволять получать компенсации за ущерб, причиненный имуществу различных форм собственности, а также экологии.

Документ носит рекомендательный характер, но чем больше стран его поддержат, тем более весомым он будет.



Во время дебатов высокого уровня Генассамблеи в сентябре премьер-министр Денис Шмыгаль говорил NV, что правительство хочет получить около 300−500 млрд долларов российских активов, замороженных в разных странах, и использовать средства на восстановление Украины. Сейчас законных оснований для передачи российских активов Украине нет.



Россия стирает с лица земли прифронтовые города и села, уничтожая жилые дома и инфраструктуру. С октября российские оккупанты начали массированные удары по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.