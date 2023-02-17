Первый шаг к репарациям. В Гааге создадут реестр ущерба, причиненного агрессией РФ 17 февраля, 17:57 Разрушенный россиянами храм в Богородичном Донецкой области (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Правительство Нидерландов поддержало предложение Украины создать международный Реестр ущерба, причиненного российской агрессией. Об этом сообщила заместительница министра юстиции Украины Ирина Мудрая в Facebook в пятницу, 17 февраля.

По ее словам, решение Нидерландов — «первый этап резолюции Генассамблеи ООН». Реестр будет находиться в Гааге и содержать информацию об ущербе, нанесенном украинцам, бизнесу и украинскому государству.



Видео дня

«Реестр станет первым компонентом всеобъемлющего репарационного механизма, включающего создание компенсационной комиссии, которая будет рассматривать индивидуальные заявления от граждан, компаний и государства о компенсации причиненного Россией ущерба. Также должен быть создан Компенсационный фонд, накапливающий средства для выплат, в том числе за счет конфискованных российских активов», — рассказала Мудрая.

Министр юстиции Денис Малюська подчеркнул, что для компенсации ущерба страной-агрессором все убытки нужно тщательно задокументировать и оценить.

О необходимости создания Реестра ущерба было отдельно сказано в резолюции Генассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года, которая касалась необходимости создания международного механизма возмещения ущерба в результате противоправных действий России против Украины.

