Рэнд Пол оказался единственным сенатором, поддержавшим собственную инициативу снять санкции с депутатов РФ

Комитет по внешним делам Сената США отказался поддержать инициативу сенатора от Кентукки Рэнда Пола снять санкции с российских законодателей, сообщает The Daily Beast.

Внесенная на рассмотрение комитета Сената поправка Пола предполагала отмену санкций в отношении членов Федерального собрания РФ в случае зеркальной отмены российских контрсанкций против американских законодателей.

Сотрудник комитета сообщил, что Пол был единственным из 20 членов комитета, который проголосовал за свою же поправку.

Как заявил глава комитета, республиканец Боб Коркер, санкции были введены за поддержку членами Думы решения Кремля вторгнуться в Украину и захватить Крым.

"Есть более 600 членов российского парламента, которые не попали под санкции, и мы можем с ними встретиться. Даже тех, которые под санкциями, я вижу на Мюнхенской конференции по безопасности, или в Израиле, или в каком-то другом месте. Так что, по очевидным причинам, поправка была отклонена", - добавил Коркер.

Отметим, что Пол, который известен своими пророссийскими взглядами, в августе посещал Россию, где встречался с местными законодателями.

Ранее Пол заявил, что на Россию нужно воздействовать не только "кнутом" в виде санкций, но и предложить ей "пряник". По мнению сенатора, таким пряником могут стать, например, переговоры о прекращении дальнейшего расширения НАТО в Восточной Европе.