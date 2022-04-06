В Беларуси силовики ранили «рельсовых партизан» во время задержания 6 апреля, 17:31 Цей матеріал також доступний українською Белорусские силовики ранили одного из партизан (Фото:Беларускі Гаюн / Telegram)

Силовики в Беларуси задержали трех жителей Бобруйска 27 и 28 лет за уничтожение двух релейных шкафов сигнальной установки под Осиповичами, которые обеспечивают движение железнодорожных составов. Об этом сообщает белорусский правозащитный центр Вясна.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

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По данным правозащитников, один из задержанных ранен и находится в больнице.

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В МВД Беларуси заявили, что провели «спецоперации» против «рельсовых партизан» 30 марта в Бобруйском и 1 апреля в Борисовском районах. Силовики открыли огонь на поражение якобы потому, что мужчины «оказали активное сопротивление и попытались скрыться». Там утверждают, что два человека находятся в лечебных учреждениях, остальным «оказали помощь на месте».

В Сообществе железнодорожников Беларуси подчеркнули, что люди не оказывали сопротивление, но им целенаправленно расстреляли коленные суставы. По словам белорусских железнодорожников, КГБ и ГУБОП сейчас бросили все силы на поимку партизан.

Белорусские «рельсовые партизаны» пытаются остановить передвижение по белорусской железной дороге военной техники и оружия.

Ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщал, что режим белорусского диктатора Александра Лукашенко начал репрессии из-за «рельсовой войны» белорусов. По данным ЦПД, белорусский режим пытается найти виновных в диверсиях, и на прошлой неделе КГБ Беларуси задержал более 30 железнодорожников.

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка рассказывал, что в Беларуси борются с тем, чтобы армия страны не вторглись в Украину. По его словам, белорусские партизаны останавливают российские поезда и повреждают технику РФ.

Инфографика: DW

Россия, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину, использует для своих целей территорию Беларуси. Оттуда на украинскую территорию летят самолеты, ракеты и идет военная техника. Также режим Александра Лукашенко разрешил перевозить российскую технику и оружие по своей железной дороге. В белорусские морги свозят тела убитых в Украине российских оккупантов, а в белорусские больницы — раненых.



По данным Генштаба ВСУ, российские подразделения отходят на территорию Беларуси, чтобы перегруппироваться и восполнить огромные потери, которые они понесли в результате боев с украинскими военными.



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