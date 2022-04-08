Рельсовая война. Власти Беларуси заявили о более чем 80 актах «терроризма и саботажа» на железной дороге 8 апреля, 00:34 Цей матеріал також доступний українською Власти беларуси пожаловались на массовые акты «вандализма и саботажа» на ж\д инфраструктуре (Фото:652234 / Pixabay)

В белорусском МВД заявили о более чем 80 актах «терроризма и саботажа» на республиканской ж\д инфраструктуре.

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В Министерстве внутренних дел Беларуси заявляют о массовых актах «терроризма и саботажа» на ж\д инфраструктуре.

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Об этом сообщает государственный телеканал Беларусь 1.

В частности, беларусский МВФ утверждает, что таких происшествий за последнее время было более 80.

В белорусском МВД добавили, что все нападения имели схожий почерк.

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За последние недели провластные белорусские медиа сообщали о задержании десятков железнодорожников и подозреваемых в нападениях. Также сообщалось, что по группе из трех человек милиционеры открыли огонь на поражение.

Белорусские «рельсовые партизаны» пытаются остановить передвижение по белорусской железной дороге военной техники и оружия.

Россия, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину, использует для своих целей территорию Беларуси. Оттуда на украинскую территорию летят самолеты, ракеты и идет военная техника.

Также режим Александра Лукашенко разрешил перевозить российскую технику и оружие по своей железной дороге. В белорусские морги свозят тела убитых в Украине российских оккупантов, а в белорусские больницы — раненых.

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